腰痛は世界中の人々を苦しめており、腰痛対策のために整体に通ったり高価な椅子を購入したりする人もいますが、近年は腰痛を改善する方法として「散歩」が注目されています。ノルウェーで行われた新たな研究でも、腰痛対策としての散歩の重要性が浮き彫りになりました。Volume and Intensity of Walking and Risk of Chronic Low Back Pain | Public Health | JAMA Network Open | JAMA Networkhttps://jamanetwork.com/journals/j