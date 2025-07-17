ÂçÃ«¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅê¹Æ¤·¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö7·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸ø³«¼ÂºÝ¤ÎÅê¹ÆÂçÃ«¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¤Ç¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥«¥á¥é