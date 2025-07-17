ÆàÎÉ¸©Æâ¤Î»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ6Ç¯¤ÎÃË»ù¤¬Ê£¿ô¤ÎÃË»ÒÆ±µéÀ¸¤«¤éÀ­Åª¤Ê¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÃË»ùÂ¦¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬¡Ö³Ø¹»¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Î¸øÀµ¡¦ÃæÎ©À­¤Ëµ¿µÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»Ô¤È»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËºÆÄ´ºº¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬17Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£16ÆüÉÕ¡£Ê¹¤­¼è¤êÄ´ºº¤Ï³Ø¹»¶µ°÷¤é¤¬¼Â»Ü¤·¡¢Âè»°¼Ô¤äÀìÌç²È¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ø¹»¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤äÃË»ùÂ¦¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË»ù¤ÏºòÇ¯6¡Á10·î¤Î7²ó¡¢¹»Æâ¤ÎÃË»Ò