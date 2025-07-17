¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡×¤Ê¤É21¤Î¼Ö¼ï¤Ç±¿Å¾ÀÊÁ°¤ÎÂ®ÅÙ·×¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½64ËüÂæÊ¬¤Î¥ê¥³ー¥ë¤ò¹ñ¸ò¾Ê¤ËÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥è¥¿¤¬¤­¤Î¤¦¥ê¥³ー¥ë¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤«¤é2025Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡×¤ä¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤SUV¡Ö¥Ï¥ê¥¢ー¡×¤Ê¤É21¤Î¼Ö¼ï¤Î¤ª¤è¤½64ËüÂæ¤Ç¤¹¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂÐ¾Ý