ºÇÂç6ÅÀº¹¤«¤é¤ÎÆ±ÅÀ·à¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤è¤ë·èÃå¤È¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤Ê¤«¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡£»î¹çÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¦¿Í¡¹¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦»üÁ±ÃÄÂÎ¡ÖStand Up to Cancer(¤¬¤ó¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ì)¡×¤È¤ÎÏ¢·È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£4²ó½ªÎ»¸å¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¡¦¿³È½¡¦¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤¬¡¢¤¬¤ó¤ÈÆ®¤Ã¤¿Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ò¾Î¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÀ°Îó¡£¤µ¤é¤Ë´ÑµÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖI stand up for(»ä¤Ï