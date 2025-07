最大6点差からの同点劇、ホームランダービーによる決着と、大盛況のなかで幕を閉じたMLBオールスターゲーム。試合途中には、がんと闘う人々をたたえる取り組みを行う慈善団体「Stand Up to Cancer(がんに立ち上がれ)」との連携イベントが行われました。4回終了後、オールスターに出場する選手・審判・コーチたちが、がんと闘った友人や家族を称えるプレートを持ってグラウンドに整列。さらに観客席のファンも「I stand up for(私は