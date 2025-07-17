¿ô»ú¤ÎÉÔÀµ¤ò¸«È´¤¯ÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¿ô³Ø»Ë¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎFukusuke¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Ù¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¤¬È¯¸«¤·¤¿¡Ø¥Ù¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎË¡Â§¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂÍÑÅª¤Ë»×¤¨¤Ê¤¤Ë¡Â§¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤âµÄÏÀ¤Î°ú¤­¶â¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¤Ç±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Fukusuke¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î¿ô³Ø»Ë¡Ù¡Ê¤«¤ó¤­½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢£¼«Á³¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ï¡Ö½Ð¸½Î¨¡×¤¬¤¢¤ë¿ÞÉ½1¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ