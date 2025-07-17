¤ª¤¿¤ó¤³½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Î¿ÆÍ§¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÇ¥¿±¤ò¤·¤ÆÊì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢³Ð¸ç¤ÈÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ë´¶²½¤µ¤ì¡¢¤ª¤¿¤ó¤³½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Ï²þ¤á¤ÆÀ­¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡Ä¡£½õ»º»Õ¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯À­¶µ°é¤òÌÜ»Ø¤¹¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¡£¤ª¤¿¤ó¤³½õ»º»Õ(¡÷otanko_mw)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡¢¡Ø¿ÆÍ§¤ÎÇ¥¿±¡ÙºÇ½ªÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤ª¤¿¤ó¤³½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Î¿ÆÍ§¤Ï¡¢¹â¹»