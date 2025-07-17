¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤®(@ogiko0518)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¾®¤µ¤¤¼êÂ­¤Ï¤È¤Æ¤âÂº¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¤½¤Î¾®¤µ¤¤»þ´ü¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´î¤Ð¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£À®Ä¹¤Îµ­Ï¿¤ä¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© »×¤¤½Ð¤Ë¼êÂ­¤ÎÀÐ¹Ñ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼êÂ­