Áê¼¡¤°¡È¥¨¥í¶µ»Õ¡É¤ÎÂáÊá¡Ö°ì¹ï¤âÁá¤¯Ì¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î°¤Éô½Ó»ÒÂç¿Ã¤Ï¡¢¶µ»Õ¤ÎÅð»£»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿Â¾¤Î¶µ°÷¤é¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¶µ»Õ¤¬»ùÆ¸¤òÅð»£¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤Î²èÁü¤ò¸ò´¹¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿1¿Í¤Ï¡ÖÆ±¤¸¶µ°÷¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈëÌ©¤ò¼é¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï10¿Í¤Û¤É¡£¤³¤Î»ö·ï¤ËÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤