ÇÐÍ¥¤Î»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio¡Ü¡Ù(Ëè½µ¶âÍË23:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£»ÔÂ¼Àµ¿ÆMC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«ÂÀÊå(Kis-My-Ft2)¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¡¦»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡£76ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¡¢2»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ¹ÃË¤ÎÊÛÅöºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É»ÔÂ¼¤Î²ÈÄíÅª¤Ê°ìÌÌ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Æ£¥öÃ«¤ÏÎòÂå¤Î