±Ñ¥¿¥¤¥à¥º»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ë½»¤à17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢¿ÏÊª¤Ë¤è¤ë½±·â·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤·¤ÆÀè·îµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·×²è¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎºÆ·ëÀ®½é¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸¡»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¤¿¤áÌ¾Á°¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢Àè·î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê·¿¤Î½±·â¡×¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¡Ö¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê·¿¡×¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥È