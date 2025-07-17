Omoinotake¤Î¿·¶Ê¡ÖGravity¡×¤¬¡¢10·î31Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Æ£°æ É÷¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢Omoinotake¡¢Æü¿©¤Ê¤Ä¤³¡Ä¡Ä¡ØEIGHT-JAM¡ÙÆÃ½¸Á°¤Ë¹Í¤¨¤ë¡¢¡È¥Ô¥¢¥Î¥Üー¥«¥ë¡É¤ÎÂ¸ºß´¶¡Ë ËÜ±Ç²è¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥×¡¦¥¦¥£ー¥é¥Á¥Ã¥È¡¦¥È¥ó¥¸¥éー´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤È¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆü¥¿¥¤¶¦Æ±À©ºîºîÉÊ¡£Åìµþ¤È¥Ð¥ó¥³