Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢17ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢»°½Å¤È´ôÉì¤Ç¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Åì³¤ÃÏÊý¤ÏÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢17ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£17Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç°¦ÃÎ¡¢´ôÉì¡¢»°½Å¤Ç¤¤¤º¤ì¤â50¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á