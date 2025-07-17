HBO¤Ç¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¡£ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥óÊ±¤¹¤ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯¤ËÂ³¤­¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥í¥¹¥È¤¬±é¤¸¤ë¥ë¥Ó¥¦¥¹¡¦¥Ï¥°¥ê¥Ã¥É¤Î»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤¬»£±Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯¤¬¸ø³«¸½ÃÏ»þ´Ö7·î15Æü¤Ë¡¢HBO¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡Ö½àÈ÷¤Ï¤É¤¦¡©¤µ¤¢¹Ô¤¯¤è¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ï¥°¥ê¥Ã¥É¤ËÊ±¤·¤¿¥Ë¥Ã¥¯¤Î»Ñ¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ï¥°¥ê