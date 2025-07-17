Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¡¢ÅÅµ¤¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÅÅ»Ò¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥Í¥ª¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¥Í¥ª¼Ò¡×¡Ë¡£¼Ò°÷¤ÏÌó200¿Í¤Ç¡¢ËÜÅ¹¤Î¤Û¤«Á´¹ñ¤Ë9¥«½ê¤Î»Ù¼Ò¡¦»ÙÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢Çä¾å¹âÌó80²¯±ß¡¢½ãÍø±×¤ÏÌó15²¯±ß¤Ë¾å¤ë¡£1999Ç¯¤ÎÁÏ¶È¸å¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¶á¿¹Ì÷É§»á¡Ê¸½¡¦ÁêÃÌÌò¡Ë¤ä¼èÄùÌò¡¢¼Ò°÷¤é¤Ç³ô¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¸¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤¬¶ÈÀÓ¿­Ä¹¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¡¢2021Ç¯Ëö¤ËÁ´³ô¤ò