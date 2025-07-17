¤¤¤Þ¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖAI¤Ê¤ó¤Æ»Å»ö¤ÎÌò¤Ë¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É´üÂÔ³°¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï»È¤¤Êý¤ÎÌäÂê¡£AI¤ÎÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¡ÈÊ¹¤­Êý¡É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤­¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¡ÖAI¤ò»Å»ö¤Î¸úÎ¨²½¤Ë»È¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤