ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿°ì·â¤À¡£¹­Åç¤Ï£±£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£´¡½£³¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö£·¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£¼Â¤Ë£±£·»î¹ç¤Ö¤ê¤Î£´ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î¤Ò¤È¿¶¤ê¤À¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó¤Ë¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é£µ·î£±£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£²¹æ¥½¥í¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë°ìÂÇ¤ò¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤â¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤­¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¥â¥ó¥Æ¥í¤Ï£µ·î¤«¤é°ì·³¤ËÄêÃå¤·¡¢