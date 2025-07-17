¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¾åµþ¤·¤ÆÃÑ¤ò¤«¤¤¤¿¤³¤È¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡ÖÅÄ¼Ë°é¤Á¤Î½÷vs.ÅÔ²ñ°é¤Á¤Î½÷¤¬Âç·ãÏÀ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤ÈÅìµþ½Ð¿È¼Ô¤Î½÷À­·ÝÇ½¿Í¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÃÏÊý¤ÈÅìµþ¤ÎÅÅ¼Ö¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢·§ËÜ½Ð¿È¤Î¾åÅÄ¤Ï¡Ö·§ËÜ¤Ã¤Æº£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÅÅ¼ÖÊ¸²½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡£Ï©ÌÌ