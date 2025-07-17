ÇÐÍ¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¸å11¡§59¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬¡¢¤­¤ç¤¦17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¿ðÈÁ¡Ê°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ë¤ÈÀî¤Î»ú¤Ç¿²¤ë¿µÌé¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ëº£ºî¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç±é½Ð¤âÌ³¤á¤ëÄ¹¹¾½ÓÏÂ»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×35ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡È¶Ø»ß¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Î1ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡Ê³ÑÀî¥Û¥é¡¼Ê¸¸Ë¡¿KADOKAWA