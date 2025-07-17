NY¸¶ÌýÀèÊª8·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á66.38¡Ê-0.14-0.21%¡Ë ÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ðÊó¶É¡Ê£Å£É£Á¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿½µÊó¤Ç¡¢ÀÐÌýºß¸Ë¤ÎÁý²Ã·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀïÎ¬ÀÐÌýÈ÷Ãß¡Ê£Ó£Ð£Ò¡Ë¤ò½ü¤¯¸¶Ìý¤ÈÀÐÌýÀ½ÉÊ¤Îºß¸Ë¤Î¹ç·×¤Ï£±£²²¯£µ£µ£¸£³Ëü£·£°£°£°¥Ð¥ì¥ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¡¢º£Ç¯¤ÎºÇ¹â¿å½à¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¹ñ¤Ï²Æµ¨µÙ²Ë¥·ー¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼ûÍ×¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼ûÍ×¤Î£´½µ´Ö°Ü