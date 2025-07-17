¿Íµ¤¤Î¥¤¥ó¥Êー¡õ¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBAMBI WATER¡Ê¥Ð¥ó¥Ó¥¦¥©ー¥¿ー¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êZOZOTOWN¤Ë¸ø¼°½ÐÅ¹¡ª¹â¤¤¥Ûー¥ë¥ÉÎÏ¤ÈÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³ð¤¨¤ë¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¤ä¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¤Ç1Ëç¤Ç¤­¤ì¤¤¸«¤¨¤¹¤ë¥«¥Ã¥×ÉÕ¤­¥­¥ã¥ß¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤Èµ¡Ç½À­¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¤¥ó¥Êー¤Ç¡¢ËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯♡¤³¤Î²Æ¤ÎÁêËÀ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£ ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò³ð