¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢FRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ò¶á¤¯²òÇ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬16ÆüÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¼«¿È¤Ï¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï16Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢FRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ò¶á¤¯²òÇ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç15Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î²òÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òµá¤á¡¢Ê£