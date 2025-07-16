¿Íµ¤¤Î±Ñ¹ñ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡Ù¥·¡¼¥º¥ó6¡ÊÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¡Ë¤¬¡¢BS11¤Ë¤Æ7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£ ¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡Ù¡Ø¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤ÎºîÉÊ¤ËÆÇ»¦¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³ 12·î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤ÏÆ±¹ñ¤¬