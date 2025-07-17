À¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¤¬¡¢¤Ò¤­Æ¨¤²¤ËÁø¤¤»àË´¤·¤¿¡£114ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¡¦¥·¥ó¤µ¤ó¤Ï7·î14Æü¡¢¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Ö½£¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¡¢¥Ó¡¼¥¹¡¦¥Ô¥ó¥ÉÂ¼¤ÇÆ»Ï©¤ò²£ÃÇÃæ¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤âµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¤µ¤ó¤Ï89ºÐ¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¡¢100ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÇ¯Îð¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¤Þ¤¿¤®¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¡¢À¤³¦Åª¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1992Ç¯¤«¤é¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡¦