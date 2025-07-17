¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¹­¹ðÂåÍýÅ¹¤Î±Ä¶ÈÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î¹¬ÅÄ¤Ï·ÀÌó¤ò°ìÅÙ¤â¼è¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢±Ä¶È¤Ê¤Î¤ËÊÌ¤Î»Å»ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾å»Ê¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤â¹ó¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢Âà¿¦ÆÏ¤òÄó½Ð¡£¤·¤«¤·¡¢¾å»Ê¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¤º¡¢¼Ò°÷¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç»¯¤·Êª¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¸½ºß¡¢¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è²È¸Å²Ï¥³¥Ó¡¼(@furuCoby)¤µ¤ó¤Ï¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÂà¿¦Âå¹ÔÀÚ¶â¤µ¤ó ¡Á¼ÒÃÜ¤ÎÈó¾ï¸ý¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡Á¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â