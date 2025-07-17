NY³ô¼°16Æü¡ÊNY»þ´Ö12:14¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:14¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ44017.16¡Ê-6.13-0.01%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯20637.81¡Ê-39.99-0.19%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª39500¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-90-0.23%¡Ë ²¤½£³ô¼°16ÆüGMT16:14 ±ÑFT100 8926.55¡Ê-11.77-0.13%¡Ë ÆÈDAX 24009.38¡Ê-50.91-0.21%¡Ë Ê©CAC40 7722.09¡Ê-44.12-0.57%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.896¡Ê-0.044¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.475¡Ê-0.006¡Ë 30Ç¯ºÄ 5.039