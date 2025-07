ドキドキの初対面! YouTubeチャンネル「土豆の日記Cat’s diary」では、初めて出会うウサギと犬の様子が配信され、動画のコメント欄には「2匹の反応がとってもかわいい」「すてきな家族になれそう」の声が続出しました。2匹の様子を遠くから見つめていたのは…注目を集めたのは「How do rabbits and dogs react when they meet for the first time? Cute and interesting animal video」という動画。犬が寝そべっているソファ