¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°1¼¡¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÀéÍÕÂç²ñÆüËÜ3¡½1¥É¥¤¥Ä¡Ê2025Ç¯7·î16ÆüÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÃË»ÒÀéÍÕÂç²ñ¤Ï16Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£ºòÇ¯½àÍ¥¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯6°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢½éÀï¤ÇÆ±8°Ì¤Î¥É¥¤¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å3Ï¢Â³¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ3¡½1¤ÈµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÄÌ»»6¾¡3ÇÔ¤Ç3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£17Æü¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢18Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢20Æü