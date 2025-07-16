»²±¡Áª¡Ê£²£°ÆüÅê³«É¼¡ËÅìµþÁªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎµíÅÄçýÍ§»á¤Ï£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤ÎÀ¾Éð¿·½É±ØÁ°¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±Áªµó¶è¤ÏÈó²þÁª¤Î·ç°÷£±¤È²þÁª£¶¤Ç¹ç·×£·µÄÀÊ¤òÁè¤¦·ãÀï¶è¤Ë£³£²¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¥·Îõ¤ÊÁªµóÀï¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÁªµóÀï¤Î½ªÈ×¾ðÀª¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚÂçÃÏ»á¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎµÈÎÉ¤è¤·»Ò»á¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¤µ¤ä»á¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÀîÂ¼ÍºÂç»á¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤È¤ËµíÅÄ»á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î±öÂ¼¤¢¤ä¤«»á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤