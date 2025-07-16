ÇÐÍ¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë°û¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤É¤¦¤È¤ó¤Ü¤ê¿ÀºÂ ¿·CM¡õ²ÆµÙ¤ß¤³¤É¤â0±ß¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÈ¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÍÄ¾¯´ü¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀºÂ¤Î¡È¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëÌ£¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿»þ´Ö¤òºî¤ëºÝ¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿¼¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÅÚ²°¤µ¤ó¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿¼¤¯¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿§¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ