µþ²¦³Õ¶¥ÎØ£³ÆüÀ©¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç?¡Ö¥·¥óÅìµþ¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ê¥¤¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£±£¶Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò³«ºÅ¡££¹¡¢£±£°£Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º·è¾¡¤ÏÇßÀîÉ÷»Ò¡Ê£³£´¡áÅìµþ¡Ë¤È»ù¶ÌÊË°á¡Ê£³£°¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¡¢¤È¤â¤Ëº£Ç¯£±£°²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡££¹£Ò¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ëÂÀÅÄ¤ê¤æ¡Ê£³£°¡áºë¶Ì¡Ë¤È¤Î¸µ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥àÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿ÇßÀî¤Ï¡ÖºÇ½ª¥Û¡¼¥à¤Ç¤ê¤æ¤¬Æâ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤Ê¤È¡Ä¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤ËÀï¶·¤ò¸«¶Ë¤á¡¢£²³Ñ¤Þ