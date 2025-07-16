[7.16 Å·¹ÄÇÕ3²óÀï](ÉÙ»³)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:Ä¹Ê÷Þæ´õÉû¿³:Ä¹Ã«Àî²í¡¢ËÙ³ÊÏº<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢]ÀèÈ¯GK 1 Ã«¹¸À¸DF 5 ¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥ÁDF 19 Ãæ»³ÍºÂÀDF 50 ²¬Â¼ÂçÈ¬MF 8 ÀçÆ¬·¼ÌðMF 11 Áý»³Ä«ÍÛMF 23 ÇòºêÎ¿Ê¼MF 88 ÃæÂ¼ÈÁ¹âFW 15 ¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯FW 20 À¾Â¼Âó¿¿FW 22 ¾ÂÅÄ½ÙÌé¹µ¤¨GK 13 ¼éÅÄÃ£ÌïDF 26 ÎÓ¹¬Â¿ÏºDF 3 ¾»»Ò¸»DF 4 µÆÃÓÎ®ÈÁMF 16 Á°´²Ç·MF 18 ²¼ÅÄËÌÅÍFW 30 ÃæÅçÍµ´õFW 49 ·¬»³´¦»ÎFW 9 Æ£ÈøæÆ