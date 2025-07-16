Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢º£Ç¯5¶ÊÌÜ¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖCarrying Happiness¡×¤ò7·î19Æü(ÅÚ)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤½¤ÎCover Art¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¥ß¥»¥¹¤Ï¸½ºß¤¹¤Ç¤Ë¡ÖCarrying Happiness(Tokyo Disney Resort Version)¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï7·î2Æü(¿å)¤è¤ê9·î15Æü(·î)¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È®¤Ç³«ºÅÃæ¤Î²Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¤