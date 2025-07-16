½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ¤¬¡¢2026Ç¯½Õ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø±ê¾å¡Ù(Ä¹µ×°ô´ÆÆÄ)¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡Ø±ê¾å¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤Î¸ÉÆÈ¤ä´õË¾¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤ÏÄ¹µ×°ô»á¤Ç¡¢2017Ç¯¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ø¤½¤¦¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¥×¡¼¥ë¤Ë¶âµû¤ò¡¢¡Ù¤¬¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥àÉôÌç¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÇÁüºî²È¤À¡£¡Ø±ê¾å¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¹µ×´ÆÆÄ¤¬5Ç¯´Ö