Ãæ¹ñÍ­¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊÛ¸ø¼¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌµþ»þ´Ö7·î15Æü¸áÁ°5»þ34Ê¬¡¢±§Ãè²ßÊªÁ¥¡ÖÅ·½®9¹æ¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥­¥ã¥ê¥¢¥í¥±¥Ã¥È¡ÖÄ¹À¬7¹æÍÚ10¡×¤¬¡¢Ãæ¹ñÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë³¤Æî¾Ê¤ÎÊ¸¾»±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìó10Ê¬¸å¡¢Å·½®9¹æ¤È¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÊ¬Î¥¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¡ÖÅ·½®9¹æ¡×¤ÏÍ½Äê¤Îµ°Æ»¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±§ÃèÁ¥¤Î¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤¬½çÄ´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅ·½®9¹æ¡×¤ÎÊª»ñ½ÅÎÌ¤ÏÌó6.5¥È¥ó¤Ç¡¢±§Ãè