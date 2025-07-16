¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ÉÇñÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖAgoda¡Ê¥¢¥´¥À¡Ë¡×¤¬¡¢¡ÖÍ½Ìó¤·¤¿Éô²°¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Î¹¹ÔµÒ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë°ìÉô¶È¼Ô¤È¤Î¼è°ú¤òÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£