¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂçÊ¬Âç³Ø¤Î¹½Æâ¤Ë16Æü¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤¬³«Àß¤µ¤ì³ØÀ¸¤¬1É¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬Âç³Ø¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¡Ö¼ø¶È¤Î¹ç´Ö¤ËÍè¤ä¤¹¤¤¡×³ØÀ¸¤¬1É¼¤òÅê¤¸¤ë ÂçÊ¬»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÏÁªµó¸¢¤¬18ºÐ¤Ë°ú¤­²¼¤²¤é¤ì¤¿2016Ç¯¤«¤é¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤äÃÏÊýÁªµó¤ÎºÝ¤ËÂçÊ¬Âç³Ø¤Î¹½Æâ¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï16Æü¤È17Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Ã¶Ìî¸¶¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥¹¥Ú&#125