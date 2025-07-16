»Í¹ñÊ×Ï©¤ÎÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»º´±³Ø¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶¨µÄ²ñ¤¬7·î16Æü¤ËÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¼èÁÈ¾õ¶·¤Ê¤É¤¬¶¦Í­¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»Í¹ñÊ×Ï©¤òÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤·¤è¤¦¤È¡¢»Í¹ñ¤Î»º´±³Ø97ÃÄÂÎ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö»Í¹ñÊ×Ï©À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤¬³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë»Í¹ñ4¸©¤¬¶¦Æ±¤ÇÊ¸²½Ä£¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Ê¸²½Ä£¤«¤é¤Ï»¥½ê¤äÊ×Ï©Æ»¤ÎÊÝ¸î¡¢¤½¤Î³Ø½ÑÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Î¾ÚÌÀ¡¢ÊÝÁ´³èÆ°¤ÎÃÏ°è»²²Ã¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨µÄ²ñ¤Ï