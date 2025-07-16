[7.16 Å·¹ÄÇÕ3²óÀï](¤¨¤¬¤ªS)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:ÀèÎ©·½¸ãÉû¿³:Æ»»³¸ç»ê¡¢ÅÄÂåÍºÂç<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹]ÀèÈ¯GK 1 ¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ëDF 3 º´Æ£àöÂçDF 20 »°Ô¢¥±¥Í¥Ç¥£¥¨¥Ö¥¹DF 70 ¸¶µ±åºMF 8 ÄÇ¶¶·ÅÌéMF 14 ¿¹Åç»ÊMF 33 µÆÃÏÂÙÃÒMF 44 ¿¹ÁÔ°ìÏ¯MF 55 ÆÁ¸µÍªÊ¿FW 11 »³´ßÍ´ÌéFW 77 ¥­¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥æ¥ó¥«¡¼¹µ¤¨GK 16 ÉðÅÄÍÎÊ¿DF 2 Ìî¾å·ëµ®DF 6 ²ÏÌÌ²¢À®MF 17 ÆâÅÄÂðºÈMF 27 Ãæ»³¹î¹­MF 66 »³ÃæÎ¼ÊåMF 9 ÀõÌîÍºÌéFW 1