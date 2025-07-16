"ÎáÏÂºÇ¶¯¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£"¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ä³Æ»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÀ¡ÅÄ°½Çµ¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û"ÎáÏÂºÇ¶¯¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£"¥°¥é¥É¥ë¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×ÂçÃÀ¤Ê"¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ"¤â¡Ê24Ëç¡Ë¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡Ê2024¡¿TBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿À¡ÅÄ¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Èþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£