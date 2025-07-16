Char¤¬9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ãÆüÈæÃ«Ìî²» The Final¡ä¸ø±é¤¬¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¡Ö¥®¥¿¡¼ËüÇî¡×¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¯¥®¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¸ø±é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ ÆüÈæÃ«Ìî³°²»³ÚÆ²¤ÏºÆÀ°È÷¹©»ö¤Î°Ù¡¢10·î1Æü¤è¤ê»ÈÍÑµÙ»ß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¸ø±é¤ÏÆüÈæÃ«Ìî²»¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ ÆüÈæÃ«Ìî²»¤Ï1979Ç¯7·î¡¢Johnny¡¢Louis ¡õ CharÌ¾µÁ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÑÈË¤ËÆ±½ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Char¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë