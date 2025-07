w.o.d.が、7月23日に配信リリースするEP『grunge is dead. EP』の詳細情報を解禁した。 『grunge is dead. EP』はw.o.d.自身初となるEPで、配信中の新曲「TOKYO CALLING」をはじめ、「UNINSTALL」「DAWN」「BURN MY BEAUTIFUL FANTASY」の全4曲を収録。w.o.d.の原点とも言える3ピースグランジサウンドを全面に打ち出しつつも、これまでとは一線を画す楽曲群が収録されるという。 『grunge is dead. EP』配信リリースに際し、全曲テ