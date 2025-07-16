ÆüËÜ¿ÍÃËÀ­¼Ò°÷¤ËÄ¨Ìò3Ç¯6¤«·î¤ÎÈ½·è¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô¤Î60Âå¤ÎÃËÀ­¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¨Ìò3Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºßÃæ¹ñÆüËÜÂç»È´Û¶â¿ù·û¼£ Âç»È¡ÖË®¿Í¹´Â«»ö°Æ¤ÏÆüÃæ´Ö¤Î¿ÍÅª±ýÍè¤ä¹ñÌ±´¶¾ð¤Î²þÁ±¤òÁË³²¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬¥¹¥Ñ¥¤ºá¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æü·Ï´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¤Ï·üÇ°¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ