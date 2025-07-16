Ä¹Ìî¸©¤Ë¤¢¤ëÁí¹çÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤é¤¬À°·Á³°²Ê¼ê½Ñ¤Ç»È¤¦°åÎÅµ¡´ï¤òÂ¿¤¯»È¤¦¤è¤¦ÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤ËÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤Îº´µ×»ÔÎ©¹ñÊÝÀõ´ÖÁí¹çÉÂ±¡¤ÎÀ°·Á³°²Ê¤Î°å»Õ¤é2¿Í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·½É¶è¤Î°åÎÅµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÆüËÜ¥¨¥à¡¦¥Ç¥£¡¦¥¨¥à¡×¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¤Î¼Ò°÷¤é3¿Í¤âÂ£ÏÅ¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Î°å»Õ¤Ï2021Ç¯¤«¤éµîÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢