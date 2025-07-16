ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Î³°ÊÉ¤äÃó¼Ö¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤Ë¥¹¥×¥ìーÅÉÎÁ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂ»²õ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢43ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬7·î16Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·úÂ¤ÊªÂ»²õ¤È´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÒÇ·¸¶»ÔºÙ¹¾¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê43¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢7·î14Æü¤ËËÒÇ·¸¶»ÔºÙ¹¾¤Î°û¿©Å¹¡Ê¥«¥é¥ª¥±¥Àー¥Ä¥Ðー¡Ë¤Î³°ÊÉ¤ä¡¢ÉÕ¶á¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ÈµÒ¤Î¼Ö2Âæ¤Ë¡¢¥¹¥×¥ìーÅÉÎÁ¤ÇÅ¹¤ä¸Ä