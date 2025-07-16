7·î16ÆüÄ«¡¢ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤ÎÀî¤Ç¡¢¹âÎð¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤Î¿È¸µÉÔÌÀ°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 16Æü¸áÁ°7»þ40Ê¬¤¹¤®¡¢ÀÅ²¬¸©»°Åç»ÔÂçµÜÄ®¤ÎÂç¾ìÀî¤Ç¡ÖÀî¤Ë½÷À­¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿È¸µ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ç¡¢60Âå¤«¤é80Âå¤Î½÷À­¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿ÈÄ¹¤Ï145cm¤Û¤É¤ÎÁé¤»·¿¡¢¹õÈ±¤ÇÃã¿§¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¡¢¹õ¿§¤È³¥¿§¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤é¤Î¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤­¡¢¹õ¿§¤Î¥¹¥Ë&#1