¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½ÃæÆü¡Ê£±£¶Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¡×¤Î¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢º¸ÏÓ¤«¤é£²¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÆÏ¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É»ä¤Ï¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ÄÅ·¹ðÇò¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥óÎò£µ£µÇ¯¤ÎÃæÌî¤¯¤ó¤Ï¡¢¥¦¥ë¸×¤Î²Æ¤Ç²«¿§¤¯À÷¤Þ¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¶«¤ó¤À¡£