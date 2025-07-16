Á÷¸¡¤µ¤ì¤ëÈï¹ð²¬»³ÃÏ¸¡ÁÒÉß»ÙÉô2023Ç¯8·î ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¼Ô¤«¤é¶â¤ò¶¼¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÁÒÉß»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÃË¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢¹­Åç¹âºÛ²¬»³»ÙÉô¤Ï¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸µÁÒÉß»ÔµÄ¤ÎÃË¡Ê53¡Ë¤Ï¶²³åÌ¤¿ë¤ÈÇË»ºË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ç°ì¿³¤ÇÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·î¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ °ì¿³È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2019Ç¯Åö»þ¡¢ÁÒÉß»ÔµÄ¤À¤Ã¤¿ÃË¤ÏË½ÎÏÃÄ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¼Ô¤«¤é¸½¶â300Ëü±ß¤ò¶¼