Ê¼¸Ë¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï16Æü¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂè1²ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ê4¡Á6·î¡Ë¤ÎºÇÍ¥½¨µ³¼ê¾Þ¡¦´ºÆ®¾Þ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤ÎÁ°È¾3¤«·î¤ÇºÇÍ¥½¨µ³¼ê¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÈÂ¼ÃÒÍÎµ³¼ê¤Ç¡¢27²óÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ºÆ®¾Þ¤Ë¤Ï¡¢²¼¸¶Íýµ³¼ê¡Ê15²óÌÜ¡Ë¤ÈÄ¹Ã«Éô½ÙÌïµ³¼ê¡Ê2²óÌÜ¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£º¸¤«¤é¡¢µÈÂ¼ÃÒÍÎµ³¼ê¡¢²¼¸¶Íýµ³¼ê¡¢Ä¹Ã«Éô½ÙÌïµ³¼ê¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Ê¼¸Ë¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¡ËÉ½¾´¼°¤Ï¡¢±àÅÄ¶¥ÇÏ9²ó6ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Âè8¥ì