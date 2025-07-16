Ç®Àï¤¬Â³¤¯Á´¹ñ¹â¹»Ìîµå²¬»³Âç²ñ¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¤«¤é2²óÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤ª¤«¤ä¤Þ»³ÍÛ¤Ê¤É¥·ー¥É¹»¤¬½éÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¡Û²¬»³Âç²ñ¤Ï¤ª¤«¤ä¤Þ»³ÍÛ¡¢ÌÀÀ¿³Ø±¡¤Ê¤É¹áÀîÂç²ñ¤Ï´Ýµµ¾ëÀ¾¡¢»°ËÜ¾¾¤¬¾¡Íø ÁÒÉß»Ô±Äµå¾ì¤ÎÂè2»î¹ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Î²Æ¤Î²¬»³Âç²ñ²¦¼Ô¡¦¤ª¤«¤ä¤Þ»³ÍÛ¤È¡¢¶â¸÷¤¬ÂÐÀï¤Ç¤¹¡£1²óÎ¢¡¢»³ÍÛ¤Î¹¶·â¡£2¥¢¥¦¥È2¡¦3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë5ÈÖ¡¢°æÀî¡£ÆóÍ·´Ö¤òÈ´¤¯¥»¥ó¥¿ーÁ°¥Ò¥Ã¥È¤Ç2